Москва, 12 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Костромка и Белогоровка Херсонской области, сообщили 12 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что всего за прошедшие сутки на николаево-криворожском направлении в ходе боев ВСУ потеряли свыше 300 убитыми и до 1000 раненых военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ заявило, что за прошедшие сутки пять беспилотников ВСУ и восемь снарядов РСЗО, включая HIMARS, перехватили российские системы ПВО.

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