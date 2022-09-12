Москва, , 13:17 — REGNUM С нынешним положением дел по продуктовой сделке Евросоюза и России соглашаться мириться. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передают РИА Новости.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, этого нельзя делать, поскольку оно противоречит принципиальным пониманиям, которые создавали контекст для предмета работы по меморандуму, подписанному в Стамбуле.

«Анализ выполнения меморандума свидетельствует что, если смотреть на статистку маршрутов судов, то очевидно, что более 87% идёт отнюдь не в беднейшие страны, где реально существует угроза голода, а в страны ЕС и другие страны, которые к голодающим никак не относятся», — пояснил Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о продлении зерновой сделки будет зависеть от того, как она будет выполняться, заявлял замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

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