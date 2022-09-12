Грачевский район, Ставропольский край, 12 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выявлен факт уничтожения большого количества административных материалов дел. В совершении должностного преступления заподозрен сотрудник полиции отдела МВД «Грачевский». Он стал фигурантом уголовного дела о халатности, сообщили 12 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как удалось установить, в 2021 году в одном из помещений отдела полиции произошло подтопление. Сотрудник ведомства уничтожил административные материалы, очевидно, поврежденные водой.

При этом в ряде СМИ, в том числе в telegram-канале «ВЧК-ОГПУ», сообщается, что лейтенант полиции сжег 72 дела перед тем, как перевестись на новую должность участкового в Ставрополь. Полицейский якобы сжег документы, чтобы «скрыть следы своих ошибок и утраты вещественных доказательств».