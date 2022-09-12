Ижевск, 12 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего уроженца Можги, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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По данным следствия, под предлогом строительства каркасных домов он заключил с 18 жителями Ижевска договоры, получив 50-процентную предоплату. При этом никакие строительные работы производить он не собирался. При этом потенциальным клиентам он рассказывал о наличии техники, оборудования и материалов, которых на самом деле мужчина не имел. Чтобы сымитировать начало строительства, он привлекал сторонние бригады в разовом порядке на незначительные работы.

Всю сумму, которую он получил в качестве предоплаты, а это около 5 млн рублей, он потратил на личные нужды. Уголовно дело направлено в Первомайский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию в середине августа обратились шесть пенсионеров из Ижевска, у которых было похищено в общей сложности 2,5 млн рублей. Злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, сообщая пожилым людям, что их родственники стали виновниками ДТП. Для помощи родным необходимо передать деньги курьеру, убеждали звонившие.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности курьеров, забиравших деньги пенсионеров. Ими оказались двое подростков в возрасте 17 и 18 лет.

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