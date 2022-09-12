Новосибирск, 12 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Тот факт, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон призвал главу России Владимира Путина прекратить спецоперацию на территории бывш. УССР, подтверждает, что именно страны «старой» Европы, очевидно, не являются бенефициарами сегодняшнего противостояния. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Экономический ущерб, связанный с санкциями, взрывной рост цен на энергоносители и потеря российского рынка поставили экономики западноевропейских стран на грань если не коллапса, то тяжелейшего структурного кризиса, — подчёркивает эксперт. — Продолжение спецоперации грозит ещё большей дестабилизацией ситуации в ЕС, за которую Берлин и Париж, очевидно, не готовы платить — что и подтверждает упомянутое заявление».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эммануэль Макрон, который 11 сентября провёл телефонные переговоры с президентом России, призвал Владимира Путина прекратить спецоперацию на территории б. УССР.

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