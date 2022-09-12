Симферополь, 12 сентября 2022, 13:15 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ России за предотвращение диверсионно-террористических актов в отношении сотрудников органов власти региона. Слова благодарности 12 сентября он разместил в своём телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 сентября ФСБ России сообщило о предотвращении диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти Крыма и Херсонской области. СКР уже предъявил обвинение жителю Крыма, который получил заказ на убийство одного из министров крымского правительства.