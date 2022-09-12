Симферополь, , 13:15 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ России за предотвращение диверсионно-террористических актов в отношении сотрудников органов власти региона. Слова благодарности 12 сентября он разместил в своём телеграм-канале.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Спасибо сотрудникам ФСБ за эффективную работу. Террористы задержаны, ситуация под контролем. [Территории бывш. УССР] — террористическое государство. Надеемся, что СВО перейдет в более решительную фазу», — написал Аксёнов.

«Слава богу, что Минобороны начало наносить удары по объектам инфраструктуры в Харьковской области и так далее. Надеемся, наконец, что все это перейдет в более решительный характер», пояснил глава Крыма журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 сентября ФСБ России сообщило о предотвращении диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти Крыма и Херсонской области. СКР уже предъявил обвинение жителю Крыма, который получил заказ на убийство одного из министров крымского правительства.