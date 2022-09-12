Жиганск, 12 сентября 2022, 13:18 — REGNUM Переход через реку Стрекаловка в Жиганске наполовину состоит из деревянной лестницы, одна часть которой лежит на железной конструкции, а другая — на подогнанной к берегу лодке. Путь по такой хлипкой конструкции вынуждены преодолевать дети, чтобы пойти в школу, сообщило ИА SakhaDay.
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Такой «мост» создала администрация населённого пункта. Сначала детей перевозили на катамаране, но потом он сломался.
Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в 2019 году с риском возили детей в школу в Щучанском районе. Опасный мостовой переход отремонтировали.