Жиганск, , 13:18 — REGNUM Переход через реку Стрекаловка в Жиганске наполовину состоит из деревянной лестницы, одна часть которой лежит на железной конструкции, а другая — на подогнанной к берегу лодке. Путь по такой хлипкой конструкции вынуждены преодолевать дети, чтобы пойти в школу, сообщило ИА SakhaDay.

Мост Гайдук

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Такой «мост» создала администрация населённого пункта. Сначала детей перевозили на катамаране, но потом он сломался.

«Наш посёлок поделён на две части рекой Стрекаловка, дети и люди, которые живут за рекой, должны постоянно что-то придумать, чтобы попасть на другой берег на работу, школу, больницу, да и просто в продуктовый магазин и аптеку. Никакой инфраструктуры на противоположном берегу нет. И это длится уже очень давно», — пожаловались жители Жиганска в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в 2019 году с риском возили детей в школу в Щучанском районе. Опасный мостовой переход отремонтировали.