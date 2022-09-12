Иерусалим, 12 сентября 2022, 13:20 — REGNUM Глава службы безопасности Израиля «ШАБАК» Ронен Бар сообщил об ухудшении ситуации на территории Западного берега реки Иордан. Об этом 12 сентября сообщает информационное агентство Maan.
По данным журналистов, за последние месяцы резко выросло число нападений на патрули израильской армии. По сравнению с прошлым годом, количество нападений возросло на 30%.
«Мы столкнулись с более чем 130 случаями обстрелов на Западном берегу по сравнению с 98 в 2021 году и 19 в 2020 году. Мы предотвратили 312 крупных террористических акций, провели более 2000 арестов и на десятки процентов увеличили аресты торговцев оружием. Насилие на Западном берегу усиливается», — заявил Ронен Бар.