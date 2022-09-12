Иерусалим, 12 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Глава службы безопасности Израиля «ШАБАК» Ронен Бар сообщил об ухудшении ситуации на территории Западного берега реки Иордан. Об этом 12 сентября сообщает информационное агентство Maan.

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По данным журналистов, за последние месяцы резко выросло число нападений на патрули израильской армии. По сравнению с прошлым годом, количество нападений возросло на 30%.

«Мы столкнулись с более чем 130 случаями обстрелов на Западном берегу по сравнению с 98 в 2021 году и 19 в 2020 году. Мы предотвратили 312 крупных террористических акций, провели более 2000 арестов и на десятки процентов увеличили аресты торговцев оружием. Насилие на Западном берегу усиливается», — заявил Ронен Бар.