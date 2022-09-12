Владивосток, 12 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Приморье после тайфуна в 14 населённых пунктах четырёх муниципалитетов остаются подтоплены 24 дома частного сектора и 283 приусадебных участка. Повреждены 28 мостов, нарушено дорожное сообщение с 18-ю населёнными пунктами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

Emer.gov.kz Большая вода

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В течение суток наибольший спад уровней воды наблюдался в Дальнереченском муниципальном районе, где от воды освободились 65 домов и 419 придомовых территорий.

В Чугуевском муниципальном округе восстановлено дорожное сообщение с 10-ю населенными пунктами для автотранспорта повышенной проходимости.

Работают 18 оценочных комиссий. От пострадавших приморцев поступило 636 заявлений.

В течение суток транспортное сообщение восстановлено с тремя населёнными пунктами в Лазовском муниципальном районе. Доставлено десять бензиновых электростанций, 20 дизельных тепловых пушек, 100 тепловентиляторов, а также 200 керосиновых ламп.

Люди из пунктов временного размещения вернулись в свои дома.

К реагированию по ликвидации последствий ЧС привлечена группировка сил в составе 738 человек и 295 единиц техники.

Спасателями оказывается всесторонняя адресная помощь населению, производится откачка воды с подтопленных территорий.

Три вертолёта Ми-8 доставляют грузы гуманитарной помощи, эвакуируют пострадавших из отрезанных населённых пунктов. Всего доставлено более 14 тонн груза.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хиннамнор», который бушевал в Приморье 6–7 сентября, не только нанёс разрушения, но и забрал жизни не менее трёх человек.