Салехард, 12 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. На Ямале до конца 2022 года сохранятся рейсы в курортные города России. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

Yamal.aero Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Ямал»

«В недавней поездке по округу ямальцы часто говорили, что хотели бы летать прямыми рейсами из округа в курортные города России не только летом. Направления пользуются высоким спросом, значит, стараемся не зря. Поэтому, как и обещал, сохраним все самые популярные рейсы до конца года», — сообщил губернатор ЯНАО.

Сохранятся рейсы Ноябрьск — Минеральные Воды (по четвергам), Ноябрьск — Сочи (по средам), Новый Уренгой - Минеральные Воды (по понедельникам), Новый Уренгой - Горно-Алтайск (по воскресениям), Новый Уренгой - Сочи (по воскресениям), Салехард - Минеральные Воды (по вторникам), Салехард - Горно-Алтайск (по субботам), Салехард - Сочи (по пятницам), Надым - Сочи (по субботам).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди ямальцев на фоне ограничений Росавиации в южном направлении выросла популярность рейсов в Сочи и Минводы, которых стало недостаточно