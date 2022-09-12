Москва, , 13:13 — REGNUM Россия не будет спешить с ответными мерами на визовые ограничения для граждан РФ со стороны Евросоюза. Об этом 12 сентября заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Александр Грушко Council.gov.ru

«Посмотрим, здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость, как дипломату мне даже трудно подобрать другое слово», — сказал Грушко.

По его словам, ЕС фактически пытается заниматься сегрегацией российского общества на правильных и неправильных.

«Ну, какой ответ на глупость может быть? Посмотрим, как это будет сказываться на контактах между людьми», — добавил он.

Напомним, 12 сентября вступило в силу решение ЕС о полной приостановке соглашения об упрощении визового режима с Россией, который действовал с 2007 года.

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