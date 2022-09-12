Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС — МИД РФ
Москва, 12 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Россия не будет спешить с ответными мерами на визовые ограничения для граждан РФ со стороны Евросоюза. Об этом 12 сентября заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
«Посмотрим, здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость, как дипломату мне даже трудно подобрать другое слово», — сказал Грушко.
По его словам, ЕС фактически пытается заниматься сегрегацией российского общества на правильных и неправильных.
«Ну какой ответ на глупость может быть? Посмотрим, как это будет сказываться на контактах между людьми», — добавил он.
Напомним, 12 сентября вступило в силу решение ЕС о полной приостановке соглашения об упрощении визового режима с Россией, которое действовало с 2007 года.