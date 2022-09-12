Петропавловск-Камчатский, 12 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» активно развивается водный туризм. На гранты Ростуризма закупается новое оборудование, которое позволяет расширить перечень предоставляемых услуг и сделать отдых гостей и жителей края более комфортным и безопасным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Грант получил индивидуальный предприниматель Павел Дьячук, который организует морские туры в бухту Русская, к острову Старичкова, вечерние прогулки по Авачинской бухте, а также многодневные туры по Авачинскому заливу.

«В грантовом конкурсе участвую впервые. На полученные средства субсидии от Ростуризма планирую приобрести оборудование для функционирования катера и организации морских прогулок для обеспечения комфортного и безопасного отдыха туристов на воде», — поделился Павел Дячук.

Помимо навигационного оборудования для яхты бизнесмен планирует прибрести лодку и мотор, удочки для глубоководной рыбалки и спасательный плот.

В последнее время особой популярностью на Камчатке пользуются путешествия на сап-бордах. Компания SUP-Камчатка по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» расширит для туристов возможности морских прогулок.

«В рамках этого проекта мы хотели бы дать возможность путешествовать всем. Возможность путешествовать всей семьей на специальных двухместных сапах, также сапы для людей с различной весовой категорией. Сапы — это не только спокойное путешествие, также это еще и серфинг, для этого также необходимы специальные доски», — прокомментировал генеральный директор компании SUP-Камчатка Алексей Лоншаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» станет комфортнее и сможет принимать больше учеников школа серфинга «Snowave Kamchatka».