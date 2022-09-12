Вашингтон, 12 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Возможности США по сбору разведывательной информации в Афганистане сильно сократились, заявил 11 сентября отставной генерал вооруженных сил США Фрэнг Маккензи, сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Я думаю, что у нас на сегодняшний день очень, очень ограниченные возможности по мониторингу ситуации в Афганистане», — отметил Маккензи в эфире телеканала CBS.

«Я уже отмечал, что думаю, что у нас определенно меньше 2 или 3% разведывательных возможностей, которые у нас были до вывода войск», — добавил он.

Маккензи, возглавлявший Центральное командование США, ушел в отставку с действительной военной службы в апреле, спустя несколько месяцев после вывода американских войск из Афганистана. По его словам, он посоветовал президенту Байдену оставить 2500 военнослужащих в стране, но когда его спросили, почему он не ушел в отставку, когда Байден добился полного вывода войск из страны, Маккензи сказал, что это послужило бы «очень плохим сигналом».