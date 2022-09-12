Донецк, 12 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. На сегодняшний день союзные войска сдерживают атаки ВСУ под Красным Лиманом. Об этом 12 сентября рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«На самом деле идут атаки Лимана, мы сдерживаем их и сегодня ужен здесь, в Донбассе, готовится к обороне. Коль скоро наша группировка ушла из-под Харькова и встала по реке Оскол, то следующая атака (ВСУ — ред.) здесь и здесь мы будем поднимать вопрос об обороне Донбасса», — сказал он в ответ на вопрос о том, какая обстановка в настоящее время складывается под Красным Лиманом.

При этом Сладков подчеркнул, что в республиках Донбасса это понимают и не наблюдается никакой паники по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что контрнаступление даётся киевским боевикам ценой высоких потерь в личном составе.