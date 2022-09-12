Уфа, , 13:16 — REGNUM У Башкирии есть хорошие основы для запуска стратегических проектов в различных областях экономики и социальной сферы. Об этом 12 сентября сообщил руководитель фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым в Уфе.

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Сообщается, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы развития взаимодействия между Башкирией и фондом, реализация перспективных проектов на территории республики.

«В вашем лице мы видим надёжного партнёра. В Башкирии есть региональный центр стратегических разработок. Считаю, что подобные структуры должны быть в каждом субъекте Российской Федерации. В числе перспективных направлений — создание кластера беспилотной авиации и центра печатной аддитивной микроэлектроники. С центром стратегических разработок мы также планируем выделить в Башкирии специальный административный район», — приводит пресс-служба слова главы региона Хабирова.

Отмечается, что Онищенко высоко оценил эффективность взаимодействия с Башкирией.

«Практически ни с одним регионом России мы не сотрудничаем столь же плотно, как с вами. Это должно способствовать успешной реализации предложений, которые мы прорабатываем для развития республики. У вас есть хорошие основы для запуска ряда стратегических проектов в различных областях экономики и социальной сферы», — сообщил Онищенко.

Сообщается, что на встрече были рассмотрены вопросы модернизации транспортной системы Башкирии, повышения производительности труда, создания свободной экономической территории в Агидели, совершенствования процесса привлечения инвесторов, развития предпринимательства и туризма.

Напомним, 9 сентября в Москве премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров провел встречу с главой Духовного собрания мусульман России Альбиром хазратом Кргановым, на которой были рассмотрены перспективы создания в республике специального административного района с использованием механизмов исламского финансирования.

«Эта преференциальная территория фактически представляет собой национальную модель офшорной юрисдикции», — сообщил тогда Назаров.