Белград, , 15:58 — REGNUM В Белграде 11 сентября прошло массовое народное шествие под названием «За спасение Сербии» в котором, по информации портала «Србин инфо», приняло участие около 100 тысяч граждан.

Белград. Сербия ZlatanJovanovic

Это уже третье мероприятие, которое в столице Сербии проходит против проведения гей-парада.

Граждане несли православные иконы, сербские и русские флаги.

Шествие началось перед зданием патриархии. Участники шествия через площадь Теразие в самом центре города дошли до самого большого православного храма на Балканах — храма Святого Саввы. Перед храмом патриарх Сербский Порфирий вместе с другими священнослужителями Сербской православной церкви отслужил молебен о сохранении святыни брака и семьи, согласия и мира среди сербского народа.

По информации портала, колонна людей появилась на площади Терезие в 18:09 по белградскому времени и покинула площадь только в 19:11. «Это неоспоримое доказательство того, что в шествии и молебне участвовало более 100 тысяч человек, учитывая тот факт, что многие участники мероприятия собрались непосредственно перед храмом Святого Саввы и не пересекали площадь», — считает редакция «Србин инфо».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что правительство отменит проведение «Европрайда» в Белграде 17 сентября. Позже Вучич сообщил, что МВД Сербии до этой даты примет соответствующее решение, которое организаторы смогут обжаловать в суде.