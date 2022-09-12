Севастополь, , 13:05 — REGNUM Севастополь простился со снайпером мотострелкового отделения стрелковой роты 126 отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны 22 Армейского корпуса Южного военного округа Кириллом Вытоптовым, геройски погибшим во время проведения специальной военной операции. Об этом 12 сентября в телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Кирилл Вытоптов учился в Севастополе — окончил школу №37, прошёл срочную службу и решился остаться в армии по контракту. Он погиб в бою на Херсонском направлении.

«Кирилл Вытоптов в составе героической бригады отражал наступление укронацистов. Он сражался не щадя себя. Будем помнить подвиг нашего Кирилла!», — написал Развожаев.

Михаил Развожаев напомнил, что именно 126-я бригада, в составе которой служил Кирилл Вытоптов, одной из первых во время спецоперации получила звание Гвардейской «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады».