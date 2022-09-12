Москва, 12 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Российские военные высокоточными ударами авиации поразили пункт временной дислокации подразделения резерва ВСУ в районе населённого пункта Роги Черкасской области б. УССР. Об этом 12 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Потери киевских боевиков оцениваются в несколько десятков человек.

«В районе населённого пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС Росиси по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ, — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства. — Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей».

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки российская авиация и артиллерия поразили четыре пункта управления киевских боевиков в ДНР и на территории б. УССР.