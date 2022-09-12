Палласовский район, Волгоградская область, , 13:06 — REGNUM Подозреваемого в хищении поголовья ягнят в Палласовском районе Волгоградской области задержали полицейские, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Ягнята в кошаре Олег Кугаев © ИА REGNUM

Недостачу ягнят заметил председатель одного из племенных заводов района. По его словам, ущерб составил 120 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастен 56-летний старший чабан сельхозпредприятия — он в августе продал 24 ягнёнка посторонним лицам, а затем уволился с племзавода.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о растрате.