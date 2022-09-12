Москва, 12 сентября 2022, 13:05 — REGNUM Евросоюз отказывается снимать ограничения на поставку сельхозпродукции продукции из России. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил заместитель главы МИД РФ, Александр Грушко, передают РИА Новости.
По его словам, власти ЕС в очередной раз проявили недобросовестный подход к даноой проблеме.
ИА REGNUM ранее сообщало, МИД РФ надеялся, что ЕС может выполнить свои обязательства по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России.
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