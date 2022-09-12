Москва, , 13:05 — REGNUM Евросоюз отказывается снимать ограничения на поставку сельхозпродукции продукции из России. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил заместитель главы МИД РФ, Александр Грушко, передают РИА Новости.

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По его словам, власти ЕС в очередной раз проявили недобросовестный подход к даноой проблеме.

ИА REGNUM ранее сообщало, МИД РФ надеялся, что ЕС может выполнить свои обязательства по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России.

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