Москва, 12 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Евросоюз отказывается снимать ограничения на поставку сельхозпродукции из России. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил заместитель главы МИД РФ, Александр Грушко, передают РИА Новости.

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По его словам, власти ЕС в очередной раз проявили недобросовестный подход к данной проблеме.

ИА REGNUM ранее сообщало, что МИД РФ надеялся, что ЕС может выполнить свои обязательства по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России.

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