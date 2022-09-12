Нарьян-Мар, 12 сентября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В центре Нарьян-Мара состоялась торжественная церемония открытия «Стены Памяти». Мемориал создан для увековечивания памяти об участниках Великой Отечественной войны. Проект реализован по инициативе ветеранов округа и при поддержки главы Ненецкого автономного округаЮрия Бездудного. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

Adm-nao.ru В центре Нарьян-Мара на улице Смидовича открыли мемориал «Стена Памяти»

«С первого дня войны тысячи наших земляков ушли на фронт. В мае 1945 года вернулись не все. Кто-то погиб на полях сражений, кто-то скончался от ран в госпиталях или пропал без вести. Их имена увековечены на этой Стене Памяти. И каждый, кто потерял брата, отца, деда, прадеда найдёт его имя здесь <…> Сегодня, когда в некоторых странах сносят памятники воинам-освободителям, когда фашистская гидра опять поднимает голову, для нас открытие этого мемориала особенно важно. Наш долг — передать память детям и внукам. Сегодня свой долг мы выполняем. Вечная память героям-освободителям!», — сказал глава региона.

Концепция проекта была утверждена в сентябре 2021 года на встрече губернатора НАО Юрия Бездудного с ветеранами. В центральной части конструкции «Стены памяти» установлен видеоэкран размером 4,5 на 2,6 метра, который адаптирован для работы в суровых климатических условиях. Помимо этого, два сенсорных экрана подключены к базе данных, где можно найти информацию о героях Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Ненецкого автономного округа.

Во время Великой Отечественной войны из Ненецкого АО на фронт ушло почти 9,5 тыс. человек. Более 3 тысяч человек не вернулось.

Как сообщало ИА REGNUM, танк Т-34−85 установили на постамент в приграничном населенном пункте Ивангород Ленинградской области.

Читайте также: Танк Т-34 установили на постамент в Ивангороде у границы с Эстонией