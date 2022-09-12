Петрозаводск, , 13:03 — REGNUM Власти Карелии получили более полумиллиарда рублей — второй платеж инфраструктурного бюджетного кредита на развитие Октябрьского микрорайона в Петрозаводске, сообщил 12 сентября глава республики Артур Парфенчиков.

Октябрьский микрорайон в Петрозаводске. vk.com/aparfenchikov

По его словам, очередной транш из Минфина России будет направлен на техническое присоединение микрорайона к сетям водоснабжения и водоотведения.

«Приступить к комплексной реконструкции коммунальной структуры микрорайона мы смогли благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту», — сказал Парфенчиков, напомнив, что правительством РФ одобрено финансирование модернизации системы теплоснабжения в Сегеже, а также строительства детского сада для 150 малышей в центре Петрозаводска в районе «Петровская слобода».

Напомним, на развитие Октябрьского района карельской столицы республике выделено 1,207 млрд рублей инфраструктурного кредита. Район Октябрьского проспекта в Петрозаводске застраивался еще в середине XX века, а для его дальнейшего развития необходима комплексная реконструкция коммунальной инфраструктуры. Средства кредита позволят обеспечить район надежным энергоснабжением, заменить сети водоснабжения и водоотведения. Также на этой территории планируется расселить более 40 тысяч кв. м аварийного жилья и построить новые дома.