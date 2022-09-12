Пермь, , 13:00 — REGNUM В Пермском крае на неделе (12-18 сентября) будет аномально тепло и дождливо. Об этом сообщает ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Потепление связано с усилением антициклона над югом Западной Сибири, по северо-западной периферии которого на Урал начнет поступать умеренно-теплый воздух из Казахстана. С 15 сентября температура воздуха в Прикамье превысит климатическую норму.

Кратковременное сильное потепление на Урале ожидается в конце недели. Средняя температура воздуха ожидается на юге Пермского края около нормы, а на севере — на 1˚С теплее нормы.

В регионе увеличится облачность, пройдут дожди. Днём 15 сентября в южной части может быть уже +18˚С, в Перми +17˚С. Впервые за долгое время температура воздуха превысит климатическую норму.