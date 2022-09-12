Иркутск, , 12:59 — REGNUM Жителей Приангарья предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября с 17:00 местного времени в западных, северо-западных, центральных районах, 13 сентября местами по области ожидается усиление северо-западного, юго-западного ветра 17-22 м/с, грозы, ночью в Казачинско-Ленском районе сильные дожди.

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

12-14 сентября в южных и центральных районах местами ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

13-15 сентября по области местами ожидаются заморозки — 1, -6°C.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки ожидаются также в ряде других сибирских регионов.

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