Москва, , 13:06 — REGNUM Пять беспилотников ВСУ и восемь снарядов РСЗО, включая HIMARS, перехватили российские системы ПВО за минувшие сутки. Об этом Минобороны России сообщает 12 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

ПВО России Mil.ru

В ведомстве уточнили, что беспилотники сбиты у Николаевки в ЛНР, у Славного в ДНР, у Петровки в Запорожской области, у Безводного и Вишнёвого в Херсонской области.

«Уничтожены в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о контролируемой ситуации на херсонской линии фронта.

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