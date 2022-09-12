Москва, , 12:58 — REGNUM Вся линия фронта на [б. УССР] на данный момент стабилизировалась. Об этом 12 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, передислокация российских войск в Харьковской области было необходимо для того, чтобы избежать потерь среди подразделений.

«По всей линии фронта произошла стабилизация. Все потихоньку берут всё в глухую оборону. Уже идут мероприятия наступательные с нашей стороны», — сказал Алаудинов.

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