Челябинск, 12 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Челябинске все 259 муниципальных автобусов оснастят валидаторами. Об этом заявил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов на совещании в мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Это будет сделано до конца года, пишет Накануне. Ru. После внедрения системы проезд можно будет оплачивать без участия кондуктора.

В настоящий момент валидаторами уже оборудованы 130 автобусов. Также они установлены в 107 единицах электротранспорта.