Москва, 12 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Российская авиация и артиллерия за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления киевских боевиков в ДНР и на территории б. УССР. Об этом 12 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны России ВС России

Уточняется, что объекты были уничтожены в районах населённых пунктов Славянск, Артёмовск и Константиновка Донецкой Народной Республики и Ольговское Запорожской области. Кроме того, в результате ударов поражены 36 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 125-ти районах.

«В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске ДНР — цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 11 сентября, ударами артиллерии и авиации ВС России были поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артёмовска и Райгородка ДНР, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Марьянское, Калиновское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области.

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