Новосибирск, , 12:57 — REGNUM Банк России предложил интересное нововведение, которое позволит гражданам принимать более рациональные решения по выбору банковских вкладов. Об этом сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Тамара Попова, комментируя новость о том, что российские банки обяжут раскрывать условия вкладов в виде таблицы.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Известно, что люди склонны принимать решения на основе доступной информации, даже если она не является самой нужной и важной. Например, если банк делает акцент в рекламной компании на дизайн банковской карты, то находит свою целевую аудиторию. Хотя до знакомства с этой рекламной никто не считал внешний вид карты важным критерием. Наука о принятии решений давно выработала приёмы, которые требуют описания различных вариантов по конкретным критериям. Однако, чтобы выбрать разумные критерии финансового продукта, необходимо обладать высоким уровнем финансовой грамотности. Банк России взял на себя эту задачу и определил, что наиболее важным при выборе вклада являются условия начисления ставки, внесения и снятия средств. Именно эти параметры позволяют соотнести вклад с семейным бюджетом. Они помогают нам задуматься: для чего мы открываем вклад, что является нашей финансовой целью, какие у нас есть возможности для сбережений и какие риски», — отмечает эксперт.

Таким образом, уточняет Попова, с 1 октября при выборе вклада каждый человек будет получать информацию, подготовленную для составления сравнительной таблицы.

«Это означает внедрение в практику рациональных способов принятия финансовых решения, что будет намного более эффективно, чем проведение просветительской работы. За последнее время Банк России инициировал несколько изменений в стандартах работы финансовой индустрии. Этот тренд создает условия с одной стороны, для повышения доверия к финансовому рынку, а с другой — внедряет рациональные практики в финансовое поведение широкого круга клиентов», — подчеркнула она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 октября 2022 года банки в России будут обязаны раскрывать все условия вкладов в виде сводной таблицы. Соответствующее указание Центробанка России зарегистрировал Минюст.