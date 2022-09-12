Сеул, 12 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. КНДР должна Южной Корее более 600 млрд вон (~$435 млн). Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на данные Экспортно-импортного банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец августа основная сумма долга, проценты и штраф за просрочку платежа составляет 617,3 млрд вон (~$444,6 млн).

Известно, что с 2000 по 2007 год Экспортно-импортный банк Кореи выдал Северной Корее кредит на сумму 1,29 трлн вон (~$933 млн).

Известно, что больше всего средств было выделено на покупку продовольствия (999,7 млрд вон, ~$720 млн), на покупку оборудования (184,6 млрд вон, ~$133 млн), на покупку сырья и оборудования для легкой промышленности (111 млрд вон, ~$80 млн).