Чебоксары, , 12:56 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» (КТ) продолжается оценка имущества предприятия. На этот раз оценён имущественный комплекс в Чебоксарах по Гаражному проезду, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дана рыночная оценка двух земельных участков и имущества предприятия в Чебоксарах. Как следует из представленных сведений, участок из земель населённых пунктов (разрешённое использование: для содержания и эксплуатации трансформаторной) общей площадью 3 761 кв. метр по улице Текстильщиков, 8 в Чебоксарах оценён в11 426 000 рублей.

Также дана оценка имущественному комплексу площадью 8 167 кв. метров, расположенному на земельном участке площадью 11 274 кв. метров по проезду Гаражный, 6/40 в Чебоксарах. В перечень имущества входят трёхэтажное кирпичное здание с кирпичным пристроем, земельный участок и десять нежилых зданий (в частности, оздоровительный комплекс, гаражи, столовая, склад, мастерские, производственный корпус). Имущество оценили в84 375 000 рублей.

Напомним, что ранее имущественный комплекс КТ в Марпосаде и Цивильске ушёл с торгов за 80,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , ООО «Коммунальные технологии» зарегистрировано 6 ноября 2003 года, компания обеспечивала коммунальными услугами дома в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Марпосаде. В октябре 2019 года КТ признана банкротом.

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