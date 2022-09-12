Орел, , 12:55 — REGNUM Отопительный сезон стартует в Орле, пока только для больниц, детских садов и школ, об этом сообщил в телеграм-канале 12 сентября глава администрации города Юрий Парахин.

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Он уточнил, что 12 сентября подписал соответствующее распоряжение.

«По традиции, первыми — уже с сегодняшнего дня — тепло начнут получать объекты соцкульбыта, среди которых детские сады, школы и медучреждения. С 19 сентября планируем подключать и жилой фонд», — уточнил Парахин.

По данным Росгидрометцентра, в ближайшие дни жителей Орла ожидает прохладная погода — 13 и 14 сентября прогнозируется ночью не выше +8, а днём — до 14 градусов тепла. Однако уже с 15 сентября ожидается потепление - днём воздух прогреется до +18 градусов и выше.