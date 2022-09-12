Майкоп, 12 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Абхазии увековечат имена добровольцев из Адыгеи, которые участвовали в освободительной борьбе за независимость республики в период с 1992 по 1993 год. Об этом решении сообщил 11 сентября глава Абхазии Аслан Бжания, посетивший Адыгею по поводу вступления в должность на второй срок руководителя республики Мурата Кумпилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

В ходе встречи с добровольцами из Адыгеи в Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований Аслан Бжания выразил им благодарность за братскую помощь и сообщил, что власти региона планируют увековечить их имена на одной из площадей республики.

«Аслан Георгиевич поблагодарил добровольцев из Адыгеи за подвиг, который они совершили во имя братства и мира, и отметил, что он навсегда останется в памяти народа Абхазии. В ходе беседы принято решение увековечить имена добровольцев в мемориале на одной из площадей столицы Абхазии», — написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

В это же день Аслан Бжания посетил мемориальный комплекс «Родник Солдатский», почтив память добровольцев из Адыгеи, погибших в боях за независимость Абхазии. По инициативе Союза абхазских добровольцев республики на мемориале им установлен памятник.