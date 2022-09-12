Усть-Канский район, Алтай, , 12:55 — REGNUM В Республике Алтай по факту пожара в здании школы села Мендур-Соккон возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар в школе на Алтае ГУ МЧС по Республике Алтай

Пожар произошёл около 17 часов дня 4 сентября. По предварительным данным, его причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. В результате бездействия должностного лица был причинён крупный материальный ущерб.

«Здание школы двухэтажное деревянное, постройки 1987 года, рассчитано на 130 учащихся. На момент пожара учащихся в здании не было. Площадь возгорания составила порядка 1 170 кв. м., здание сгорело полностью», — отметили в управлении.

Пожар удалось полностью ликвидировать лишь к утру следующего дня.

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