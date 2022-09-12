Эр-Рияд, 12 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Прокуратура Саудовской Аравии завершила расследование уголовного дела о масштабных финансовых махинациях. Об этом 12 сентября сообщает Akhbar-al-Saudia.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, следственные органы вскрыли сеть по нелегальной отправки денег за пределы государства, через подставные счета. В совершении преступления обвиняется «группа иностранных граждан арабской национальности» и один гражданин Саудовской Аравии, которые, по версии следствия, занимались денежными переводами средств экспатриантов, работающих на территории королевства.

Саудовский гражданин выступал в роли подставного лица, на имя которого оформлялись банковские счета.

В прокуратуре заявили, что у преступников была изъята сумма в 4 миллиарда риалов (около $1 млрд). Преступникам грозит до 25 лет тюремного заключения.