Москва, , 12:58 — REGNUM До 250 киевских боевиков уничтожили российские войска под городами Купянск и Изюм в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России 12 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Z Иван Шилов © ИА REGNUM

По подразделениям и резервам киевских войск высокоточные удары наносят российские ракетные войска, артиллерия и авиация. В районах Купянска и Изюма поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады ВСУ.

«Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники», — уточнили в ведомстве.

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