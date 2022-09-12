Баку, , 12:53 — REGNUM Компания «Бакинский швейный дом» не может своевременно удовлетворить спрос на школьную форму, возникший в Азербайджане. Об этом 12 сентября сообщил агентству Trend начальник отдела продаж предприятия Этибар Азимов.

Школьная ярмарка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что в день производится до 1,5 тыс. комплектов школьной формы. Предприятие не может увеличить темпы производства.

«Мы — частное предприятие. Наша основная деятельность — пошив военной одежды. Мы не можем бросить всю остальную работу и производить только школьную форму», — сказал Азимов.

Представитель компании отметил, что с ними никто не заключал договоров на пошив школьной формы, министерство науки и образования не обращалось с какими-либо просьбами. Предприятие просто решило производить форму, как в прошлом году.

«Но одна фабрика не может удовлетворить весь спрос», — отметил Азимов.

Стоит отметить, что в соцсетях азербайджанского сектора стали распространять кадры, на которых люди «штурмуют» магазин «Бакинского швейного дома». Сообщалось, что это родители учеников хотят приобрести школьную форму. Учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября.