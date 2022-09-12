Москва, , 12:53 — REGNUM В Москве впервые в истории строительства жилья начали продавать квартиры-студии в подвалах и на антресольных этажах в новостройках. Об этом сегодня, 12 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на данные участника рынка недвижимости компании «Метриум».

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, в продаже уже появились апартаменты в подвалах площадью 11,8–33,2 кв. метра, в некоторых из них нет окон стоимостью 1,43-7,99 млн рублей. Квартиры в подвале на 21–40% дешевле, чем на обычных этажах жилых домов.

Минимальная цена студий на антресолях (это второй этаж в конструкции, построенной внутри одного помещения) площадью 11 кв. метров составляет 3,8 млн рублей. Такие квартиры доступны в пяти комплексах в Юго-Западном, Западном, Восточном и Северо-Восточном АО столицы.

ИА REGNUM сообщало, в бывших промзонах Москвы с 2011 года построено и сдано в эксплуатацию 12,9 млн кв. метров жилья.

Читайте подробнее: Почти 32 млн кв. метров недвижимости построено в промзонах Москвы