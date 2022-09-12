Биробиджан, 12 сентября 2022, 13:00 — REGNUM На Дальний Восток возлагают надежды по обеспечению России сырьём для производства медикаментов. Об этом заявил в интервью телеканалу НТК21 по итогам VII Восточного экономического форума депутат Госдумы РФ Александр Петров («Единая Россия»), представляющий Еврейскую автономную область.
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Он подчеркнул, что в России осуществляется переход от лекарственного обеспечения к лекарственной безопасности. 1,5 года назад это дико звучало, но в текущих условиях этот вопрос очень актуален, считает Александр Петров. Депутат также отметил, что 570 заводов в России производят лекарства, а потом страна сможет себя ими обеспечить. Вместе с тем, 80% сырья для производства медикаментов завозятся из-за границы.
Как сообщало ИА REGNUM, зарубежные лекарственные препараты не исчезнут из-за санкций, проблемы могут быть с импортными расходниками, заявлял в июле замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.