Биробиджан, , 13:00 — REGNUM На Дальний Восток возлагают надежды по обеспечению России сырьём для производства медикаментов. Об этом заявил в интервью телеканалу НТК21 по итогам VII Восточного экономического форума депутат Госдумы РФ Александр Петров («Единая Россия»), представляющий Еврейскую автономную область.

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Он подчеркнул, что в России осуществляется переход от лекарственного обеспечения к лекарственной безопасности. 1,5 года назад это дико звучало, но в текущих условиях этот вопрос очень актуален, считает Александр Петров. Депутат также отметил, что 570 заводов в России производят лекарства, а потом страна сможет себя ими обеспечить. Вместе с тем, 80% сырья для производства медикаментов завозятся из-за границы.

«Вдоль границы с Китаем нам нужно построить несколько индустриальных парков, которые будут производить сырьё для лекарств. Сегодня огромное внимание к Дальнему Востоку и надежда всей Российской Федерации, что Дальний Восток сможет обеспечить сырьём для лекарств, что обеспечит национальную безопасность. Это сегодня наше такое узкое горлышко — отсутствие сырья», — сказал Александр Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, зарубежные лекарственные препараты не исчезнут из-за санкций, проблемы могут быть с импортными расходниками, заявлял в июле замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.