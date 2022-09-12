Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Японский автоконцерн Nissan продлил приостановку работы своего завода в Санкт-Петербурге до конца 2022 года, сообщила 12 сентября японская газета «Никкэй».

russia. nissannews.com Завод Nassan в Петербурге.

«Японский автоконцерн Nissan принял решение продлить приостановку работы своего завода в Санкт-Петербурге до конца декабря текущего года», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее предполагалось, что предприятие восстановит логистические цепочки и сможет восстановить производство в сентябре текущего года.

Завод Nissan располагается с 2006 года в поселке Парголово, там работало 2 тыс. сотрудников. Производственная мощность — 100 тыс. автомобилей в год. Завод выпускал три модели — Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai.

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