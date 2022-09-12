Москва, 12 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. На линию боевого соприкосновения в Донбассе и [б. УССР] прибыли подразделения из Чечни. Об этом 12 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Пресс-служба Главы Чеченской Республики Дислокация батальона «Запад-Ахмат»

«На нашем, соледарском направлении, все хорошо. Мы ведем серьёзные бои. Мы каждый день уничтожаем максимальное количество противника и его техники», — сказал Алаудинов.

По его словам, подразделения, которые ранее участвовали в боевых действиях, после чего по ротации вернулись в Чечню, снова прибыли на линию фронта.

«Резервы из Чеченской республики уже перекидываются. Сейчас ещё более 10 тыс. человек наших бойцов. Думаю, что противнику скоро будет ясно, что ему надо отсюда бежать», — отметил Алаудинов.