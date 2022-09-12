Краснодар, , 12:48 — REGNUM Итоговая явка избирателей на выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, состоявшиеся 9–11 сентября, составила 53,3%, сообщили в краевом избиркоме.

На избирательном участке. Краснодарский край Ikkk.ru

Всего за три дня на избирательные участки пришли приняли участие 2 313 143 избирателя.

По предварительным данным, «Единая Россия» набрала на выборах 70,8% голосов, на втором месте КПРФ (10,76%). ЛДПР получила поддержку 6,63% избирателей, «Справедливая Россия — За правду!» набрала 5,78%, «Новые люди» получили 4,86% голосов.

Результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва будут утверждены на ближайшем заседании избирательной комиссии Краснодарского края.