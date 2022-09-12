Донецк, 12 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. ВСУ оставили позиции за взлетно-посадочной полосой Донецкого аэропорта, что привело к значительному снижению интенсивности обстрелов в направлении Ясиноватой и прилегающих к аэропорту районов Донецка, сообщил 12 сентября офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

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«Ведется постепенное продвижение в направлении Авдеевки, в настоящий момент противником оставлены позиции за взлетно-посадочной полосой аэропорта Донецка, и уже это повлекло значительное снижение обстрелов из орудий калибра 122 мм в направлении Ясиноватой, в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка», — сказал он в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы союзников «вгрызлись» за окраины города Артёмовска.

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