Берлин, , 12:47 — REGNUM Берлин готов ради большей безопасности взять на себя бОльшие расходы на оборону. Об этом в ходе выступления с программной речью в Берлине на мероприятии Германского общества внешней политики (DGAP) 12 сентября заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Флаг Германии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что Североатлантический альянс является для Германии столпом безопасности.

«Мы должны этот альянс поддерживать, укреплять и ценить. И мы, европейцы, должны в НАТО стать ещё сильнее, если сами хотим чувствовать себя в большей безопасности и показать Америке, что являемся активными союзниками, которые понимают свои обязательства», — цитирует ТАСС слова Ламбрехт.

Глава ведомства указала, что Германия и впредь будет «вынуждены тратить больше на оборону», имея в виду приверженность Берлина увеличению военных расходов до 2% от ВВП.

«Германия готова снять нагрузку с Америки в Европе и тем самым внести важный вклад в справедливое распределение расходов», — подчеркнула глава минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия вышла на пределы своих возможностей в сфере поставок Киеву оружия из резервов бундесвера. По её словам, речь не идёт об ослаблении поддержки Киева, но запасы бундесвера близки к истощению.