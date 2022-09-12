Берлин, 12 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Берлин готов ради большей безопасности взять на себя бОльшие расходы на оборону. Об этом в ходе выступления с программной речью в Берлине на мероприятии Германского общества внешней политики (DGAP) 12 сентября заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

Она подчеркнула, что Североатлантический альянс является для Германии столпом безопасности.

«Мы должны этот альянс поддерживать, укреплять и ценить. И мы, европейцы, должны в НАТО стать ещё сильнее, если сами хотим чувствовать себя в большей безопасности и показать Америке, что являемся активными союзниками, которые понимают свои обязательства», — цитирует ТАСС слова Ламбрехт.

Глава ведомства указала, что Германия и впредь будет «вынуждены тратить больше на оборону», имея в виду приверженность Берлина увеличению военных расходов до 2% от ВВП.

«Германия готова снять нагрузку с Америки в Европе и тем самым внести важный вклад в справедливое распределение расходов», — подчеркнула глава минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия вышла на пределы своих возможностей в сфере поставок Киеву оружия из резервов бундесвера. По её словам, речь не идёт об ослаблении поддержки Киева, но запасы бундесвера близки к истощению.