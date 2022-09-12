Верещагино, Пермский край, 12 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В городе Верещагино Пермского края многодетную мать привлекли к административной ответственности за издевательства на дочерью-подростком. Об этом сообщили 12 сентября в пресс-службе УФССП по региону.

Детский горшок

По данным ведомства, 36-летняя женщина недовольная поведением 12-летней девочки, вылила на голову ребёнка содержимое детского горшка, затем нанесла несколько ударила дочь, схватила за волосы и с силой толкнула на пол. По данному факту было возбуждено административное производство. Мать троих детей оштрафовали на 15 тыс. рублей за нанесение побоев. Примечательно, что ранее женщина уже подвергалась штрафу за аналогичное правонарушение.

Пермячка вместо того, чтобы погасить штраф, скрывалась от приставов. Ее объявили в розыск. Приставы намеревались выйти в суд с ходатайством о замене штрафа на другой вид наказания. Женщина, узнав о том, что может грозить арест сроком до трёх месяцев, оплатила штраф в полном объеме.