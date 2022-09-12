Уфа, 12 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Утверждена стратегия социально-экономического развития Зауралья Башкирии. Соответствующее постановление 12 сентября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Постановлением правительства Башкирии утверждены стратегия социально-экономического развития Зауралья до 2030 года и план мероприятий по ее реализации.

Согласно документу, с 2022 по 2023 год планируется провести подготовку к реализации данной стратегии, запустить мероприятия по реализации стратегии планируется в 2024—2025 году (в этот период планируется выделить средства, построить инфраструктуру, в том числе железную дорогу). С 2026 по 2030 год планируется начать основной этап реализации стратегии.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что на территории Зауралья проживают и работают свыше 310 тысяч человек.

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